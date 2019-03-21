В 2018 году капитальные инвестиции группы Метинвест выросли на 66% по сравнению с прошлым годом – до $898 млн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

– Инвестиции в проекты поддержания выросли на 36% и составили 68% от общего объема (по сравнению с 83% в 2017 году), в то время как инвестиции в проекты развития увеличились в три раза и составили 32% (по сравнению с 17% в 2017 году).

На металлургический сегмент пришлось 57% капитальных инвестиций (51% в 2017 году), а на горнодобывающий сегмент – 41% (48% в 2017 году). Капитальные затраты на корпоративные накладные расходы удвоились до $19 млн в 2018 году, – сказано в сообщении.

В компании отметили, что одним из ключевых стратегических проектов в металлургическом сегменте является строительство МНЛЗ №4 на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича, которое позволило сбалансировать мощности по разливке стали и производству жидкого чугуна.

– Мощность новой двухручьевой МНЛЗ составляет 2,5 млн тонн слябов в год. В результате ММКИ сможет перерабатывать практически весь жидкий чугун и увеличить производство стали примерно на 40%, до 4,3 млн тонн в год, а также слябов и горячекатаных рулонов с высокой добавленной стоимостью. Новая МНЛЗ также должна позволить комбинату снизить издержки, сократив потери металла и потребление энергоресурсов, повысить качество продукции и улучшить экологическую обстановку в Мариуполе. Строительство завершено без существенных задержек и в рамках бюджета, а первая плавка после пуска машины произведена в ноябре, – сказано в сообщении.

На следующем этапе развития ММКИ будет произведена реконструкция листопрокатного цеха 1700. Проект предусматривает установку нового оборудования, которое увеличит производительность стана, существенно улучшит качество поверхности проката и значительно снизит отходы прокатки слябов.

Кроме того, стан позволит расширить линейку рулонного проката завода востребованными для дальнейшей переработки позициями. Подготовлен детальный инжиниринг и проектная документация, а ввод в эксплуатацию ожидается во втором полугодии 2019 года.

– Ключевым стратегическим проектом, в настоящее время реализуемым на МК Азовсталь (Азовсталь), является капитальный ремонт доменной печи (ДП) №3, который повысит мощность ДП на 0,5-0,8 млн тонн чугуна в год, до 1,3-1,6 млн тонн в год, и снизит себестоимость производства, сократив расход кокса и коксового орешка. Запуск печи ожидается в середине 2019 года из-за задержек с проектированием и нехваткой персонала у подрядных организаций. Строительство установки вдувания пылеугольного топлива на ДП проводится параллельно с осуществлением капитального ремонта этой ДП, – говорится в документе.

В 2018 году Метинвест-Шиппинг приобрел 1 800 полувагонов для доставки сырья и отгрузки готовой продукции с целью уменьшения негативного влияния дефицита подвижного состава в Украине. Проект реализован в срок и в рамках бюджета.

В течение отчетного периода Метинвест продолжил реализацию проектов развития на предприятиях, добывающих железную руду. К крупнейшим таким проектам относится строительство циклично-поточной технологии в Первомайском карьере Северного ГОКа (второй комплекс для транспортировки руды) и Ингулецком ГОКе (тракт «Восточный»).

– Среди экологических проектов стоит отметить реконструкцию аглофабрики на ММКИ, капитальный ремонт газоочистного оборудования участка внепечной обработки стали на Азовстали, а также расширенный ремонт камер коксования на Авдеевском и Запорожском КХЗ, а также замены установок газоочистки на машинах окомкования на Северном и Центральном ГОКах, – добавили в компании.

– Мы активизировали программу модернизации. Инвестиции в стратегические проекты и реализацию отложенных ремонтов оборудования составили почти $900 млн, став рекордными для Метинвеста за последние 7 лет.

Технологическая стратегия-2030 служит для группы дорожной картой в реализации ее приоритетов и направлена на усиление ключевых технологических процессов, чтобы заложить прочный фундамент для дальнейшей модернизации последующих переделов, – заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

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– Метинвест целенаправленно работает над обеспечением своего долгосрочного будущего. Так, в 2018 году группа приобрела миноритарные доли в двух активах, которые идеально подходят для ее бизнес-модели и помогут усилить вертикальную интеграцию, а также повысить устойчивость к экономическим циклам.

Приобретение 24,99% в крупнейшем украинском угольном бизнесе и 23,71% в ЮжКоксе обеспечит долгосрочное снабжение высококачественным коксующимся углем и коксом, а также укрепит самообеспеченность Метинвеста этим ключевым сырьем.

Напомним, компания Метинвест направила на реализацию природоохранных проектов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (ММК) и Азовстали в Донецкой области около 600 млн грн.