Найбільша українська гірничо-металургійна компанія Метінвест в 2018 році направить на реалізацію природоохоронних проектів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (ММК) і Азовсталі (обидва – Донеччина) близько 600 млн грн.

Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється у прес-релізі групи, “зелені” інвестиції ММК ім. Ілліча і Азовсталі в останні роки продовжують зростати, збільшившись у 5,6 рази в міру переходу від проектування газоочисних установок до їх будівництва. Так, фінансування будівництва, модернізації та обслуговування природоохоронного устаткування зросла з 106,4 млн грн в 2017 році до 600 млн грн у поточному.

Реалізація проектів і наявність у виробників необхідного обладнання дозволило Азовсталі прискорити екологічну модернізацію.

– У серпні почали готувати фундамент і вже в 2019 році побудуємо сучасну систему очистки у відділенні десульфурації чавуну. На рік раніше плану, оскіль з’явилося відповідне обладнання, нам вдалося його законтрактувати, – сказав гендиректор Азовсталі Енвер Цкітішвілі, якого цитує прес-служба.

У свою чергу, гендиректор ММК ім. Ілліча Тараса Шевченка додав, що йде підготовка до початку будівництва нової газоочистки на конвертері №3. Раніше сучасні очисні системи були встановлені на ще двох конвертерах. На аглофабрике на зонах спікання 10 агломашин і зонах охолодження трьох агломашин встановлені сучасні італійські циклони, які очищають димові гази.

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На трьох з 12 агломашин запущена друга ступінь очищення газів від пилу. На аглофабрику доводиться до 80% всіх викидів комбінату. У 2019-2020 рр. поетапний запуск комплексу фільтрів на всіх 12 агломашинах дозволить знизити викиди в два рази.

– Металургійні комбінати продовжать регулярно інформувати місцеву владу і громадськість Маріуполя про виконання природоохоронних проектів та публічно відповідати на питання громади, щоб не допустити політизації теми екології та дискредитації громадського діалогу. З ініціативи міського голови Вадима Бойченка наступна зустріч з громадськістю в форматі виконкому відбудеться через два тижні, – констатується в прес-релізі.

Метінвест – найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Метінвест є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю.

Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США, в своєму розпорядженні мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами Метінвесту є група СКМ (71,25%) і Смарт-холдинг (23,75%), які спільно керують компанією.