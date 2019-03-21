Результати Національного екзит-полу оголосять ввечері 31 березня.

Попередні результати Національного екзит-полу на виборах президента України 2019 з’являться 31 березня о 19.45, а о 23.00 оприлюднять його остаточні результати.

Про це на прес-конференції повідомила директорка фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За її словами, незалежне дослідження необхідне в Україні, бо 70% українців із недовірою ставляться до виборів.

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Бекешкіна нагадала, що Національний екзит-пол фінансують іноземні донори.

Як повідомлялося, на вибори президента України 2019 приїдуть більше 600 міжнародних спостерігачів.

Джерело: Громадське радіо