Сьогодні ЦВК представила бюлетені, які використовуватимуть під час першого туру виборів президента України.

Центральна виборча комісія представила і трохи розповіла про бюлетені для голосування у першому турі виборів президента України.

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, бюлетені мають 10 ступенів захисту, серед яких водяний знак, папір, фарба і мікротекст.

Загальна вартість друку бюлетенів склала близько 165,5 млн грн.

Наразі надруковано 90% від загальної кількості бюлетенів. Завершити процес друку планують 24 березня.

Читайте: Коли вибори в Україні 2019



До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.