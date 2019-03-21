Сьогодні ЦВК представила бюлетені, які використовуватимуть під час першого туру виборів президента України.
Центральна виборча комісія представила і трохи розповіла про бюлетені для голосування у першому турі виборів президента України.
За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, бюлетені мають 10 ступенів захисту, серед яких водяний знак, папір, фарба і мікротекст.
Загальна вартість друку бюлетенів склала близько 165,5 млн грн.
Наразі надруковано 90% від загальної кількості бюлетенів. Завершити процес друку планують 24 березня.
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До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.
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