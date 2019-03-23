Російські окупаційна адміністрація навмисно блокує відкриття контрольно-пропускного пункту в’їзду-виїзду Золоте на Донбасі, відмовившись надати гарантії безпеки.

Українська сторона СЦКК підготувала всі документи для відкриття пункту пропуску 24 березня.

– За отриманим повідомленням від представників СММ ОБСЄ, російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій не змогла надати гарантії безпеки, посилаючись на поточну ситуацію з безпеки, – йдеться у повідомленні.

У СЦКК заявляють, що блокування відкриття КПВВ Золоте погіршить гуманітарну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, пункт пропуску Золоте Україна облаштувала ще три роки тому, але окупанти продовжують блокувати його відкриття.

Читайте: Порошенко сказав, коли в ООН обговорять питання миротворців на Донбасі

До слова, незадовго до президентських виборів в Україні Росія почала збільшувати поставки озброєння на Донбас.

Джерело: ООС

Фото: ООС