Після президентських виборів в Україні в Радбезі ООН піднімуть питання введення миротворчої місії на Донбас.

Президент Петро Порошенко в ефірі Свободи слова на ICTV заявив, що у Путіна не буде вибору, тому що більшість країн-членів ООН готові вводити миротворців на схід України.

– Відразу після виборів президента Путін змушений буде відновити переговори щодо реалізації Мінських домовленостей і відновлення суверенітету України в Криму і перейти до обговорення в ООН питання про введення миротворчої місії ООН, – додав Порошенко.

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Раніше стало відомо, що Радбез ООН не розглядатиме питання розміщення миротворчої місії на Донбасі поки немає принципового рішення в нормандському або мінському форматах.