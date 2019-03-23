Правоохоронці взяли під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії, щоб контролювати доставку бюлетенів.
З 23 березня поліція охоронятиме 199 окружних виборчих комісій.
Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що поліція докладе всіх зусиль, аби не допустити порушень виборчого законодавства.
– Відсьогодні ми взяли під охорону всі окружні виборчі комісії – їх 199. Для забезпечення безперебійної діяльності виборчих дільниць залучені понад 400 працівників поліції, – наголосив Фацевич.
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До слова, національний екзит-пол оприлюднить попередні результати голосування у першому турі виборів президента України ввечері 31 березня.
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