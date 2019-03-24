У Луганській області відновили функціонування КПВВ Золоте для пропуску осіб та транспортних засобів.

Пункт пропуску через КПВВ Золоте на Луганщині відкрили 24 березня о 7.00.

– Прикордонники та інші правоохоронці зі складу Об’єднаних сил готові до здійснення пропускних операцій, – заявили у Держприкордонслужбі.

У прес-службі додали, що поки жодний громадянин та транспортний засіб через КПВВ Золоте не прослідували.

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Нагадаємо, бойовики навмисно блокують питання відкриття КПВВ Золоте, не надаючи гарантій безпеки.

22 березня ЗСУ надали гарантії щодо дотримання режиму припинення вогню під час проведення відкриття та подальшого функціонування КПВВ.

Фото: ДПСУ