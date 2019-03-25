23 березня губернатора Одеської області було визнано найкращим регіональним лідером України.

Під час проведення щорічної премії Людина року, губернатор Одеської області Максим Степанов отримав нагороду Регіональний лідер року.

– Мені приємно отримати цю нагороду, бо вона важлива і для моєї команди, і для людей, які живуть у регіоні. Адже це означає, що наша робота дає результат, — зазначив губернатор Одещини.

Під час проведеного минулоріч експертного опитування, Максим Степанов став безперечним лідером у рейтингу, завдяки виведенню області на якісно новий рівень. Зокрема, завдяки ньому, було створено центри для лікування хвороб серця й невідкладної допомоги.

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Сам губернатор зазначає, що він разом із своєю командою просто правильно розставляє пріоритети – будує лікарні, дитячі садочки, з’єднує дорогами ті населенні пункти, на які раніше високопосадовці не звертали уваги.

– Яка мета? Довести, що ми здатні реалізувати той фантастичний потенціал, який має країна.

За час роботи губернатора, Куяльницький лиман було визнано курортом державного значення, а Одещина стала лідером серед регіонів по реформуванню освітньої та медичної галузей.

Нагадаємо, Максим Степанов очолив Одеську обласну державну адміністрацію 12 січня 2017 року. Через два місці презентував власний Стратегічний план дій Розумний регіон.