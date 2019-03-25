Через окупації Криму Росія втратила $150 млрд і близько 10% ВВП.
Президент Петро Порошенко заявив, що через санкції, які були введені за окупацію Криму, Росія втратила приблизно $150 млрд і 10% ВВП.
За його словами, рівень життя в РФ впав на 20%, що є платою за російську агресію на території України.
– Це забезпечує політика санкцій. Не тільки для того, щоб покарати Росію, а й мотивація, щоб вона сіла за стіл переговорів, – сказав Порошенко.
Президент додав, що сьогодні весь світ об’єднався з Україною у протистоянні РФ.
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До слова, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що мілітаризація Криму Росією небезпечна для інших регіонів України.
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