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Скільки втратила Росія через анексію Криму

Через окупації Криму Росія втратила $150 млрд і близько 10% ВВП.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що через санкції, які були введені за окупацію Криму, Росія втратила приблизно $150 млрд і 10% ВВП.

За його словами, рівень життя в РФ впав на 20%, що є платою за російську агресію на території України.

– Це забезпечує політика санкцій. Не тільки для того, щоб покарати Росію, а й мотивація, щоб вона сіла за стіл переговорів, – сказав Порошенко.

Президент додав, що сьогодні весь світ об’єднався з Україною у протистоянні РФ.

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До слова, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що мілітаризація Криму Росією небезпечна для інших регіонів України.

Джерело: Укрінформ

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