У Гостомелі (Київська область) зняли на відео екстремальну посадку українського літака АН-124.
Український літак АН-124 здійснив екстремальну посадку при сильному вітрі.
– Антонов бажає вам доброго ранку. Полетіли! Посадка літака при потужному вітрі, – написали у коментарі до відео.
Користувачі з захопленням зустріли ролик:
– Пілоти молодці! З таким боковим посадка на відмінно! Браво!
– Красень! Пілоти – молодці!
– Наша гордість.
– Фантастика!
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До речі, у Канаді у літака під час посадки відмовило шасі, пілоту довелося саджати транспортний засіб без нього.
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