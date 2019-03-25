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Факти / Україна

У Гостомелі зняли екстремальну посадку літака

У Гостомелі (Київська область) зняли на відео екстремальну посадку українського літака АН-124.

У Гостомелі зняли екстремальну посадку літака

Український літак АН-124 здійснив екстремальну посадку при сильному вітрі.

– Антонов бажає вам доброго ранку. Полетіли! Посадка літака при потужному вітрі, – написали у коментарі до відео.

Користувачі з захопленням зустріли ролик:

– Пілоти молодці! З таким боковим посадка на відмінно! Браво!

– Красень! Пілоти – молодці!

– Наша гордість.

– Фантастика!

Читайте: Пролетів у метрах від глядачів: у Гватемалі на авіашоу розбився літак

До речі, у Канаді у літака під час посадки відмовило шасі, пілоту довелося саджати транспортний засіб без нього.

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