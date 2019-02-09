У Криму окупаційна влада вимагає “звільнити приміщення” Собору святих Володимира і Ольги – єдиного храму Православної церкви України у Сімферополі.
Про це повідомив у Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) з посиланням на архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента.
– Єдиному українському православному храму в цьому місті загрожує знищення. Очевидно, що це помста Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики, – написав архієпископ.
Нагадаємо, 6 січня ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.
З того дня майже 250 парафій УПЦ (МП) по всій території нашої держави перейшли до складу помісної церкви України.
Фото: tripadvisor.ru
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