Президент України Петро Порошенко назвав свого головного опонента та союзника на виборах 2019.

Своїм союзником на виборах 2019 Порошенко назвав український народ.

– Коли мене запитують, хто мій союзник, з ким я буду об’єднуватися, координувати свої дії, то кажу, що мій союзник – це український народ. Мій опонент – Володимир Путін, – заявив він в ефірі Свободи слова.

Президент додав, що зараз потрібно мобілізувати зусилля, забезпечити захист українських інтересів, реформи, прорив.

– Це робиться для того, щоб зміни, які були проведенні за останні п’ять років стали незворотніми. Тому мені все одно, хто буде грати на користь Путіну, бо все, що послаблює нашу державу, посилює Путіна, – сказав він.

Порошенко також додав, що Росія зараз опинилася в ізоляції, тому Путін шукає можливості, аби розірвати нашу країну зсередини.

Також Порошенко додав, що політичний діалог між Україною та Російською Федерацією можливий тільки після деокупації Донбасу і Криму.

Він нагадав, що на виборах в Україні спостерігачів із Росії не буде.

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До речі, Петро Порошенко засуджує візит кандидата в президенти Юрія Бойка і лідера руху Український вибір Віктора Медведчука в Росію для переговорів з керівництвом уряду і Газпрому.