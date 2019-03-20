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Факти / Україна

Омельченко розповів, як вийти з ситуації з відключенням водоканалів

Держава має оперативно вирішити проблему з можливим відключенням електроенергії держпідприємствам, водоканалам та теплокомуненерго. Можливий варіант – зобов’язати Укрінтеренерго стати постачальником для проблемних підприємств, заявив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

омельченко

– Держава має знайти кошти в особі міністерств, відомств, місцевої влади, Кабміну, а ПОН, Укрінтеренерго, у свою чергу, за нерегульованим тарифом, не по завищеним цінам, а по звичайній ціні має продавати електроенергію цим соціально значущим об’єктам, – прокоментував Омельченко.

За словами експерта, це цілком можливо, оскільки Укрінтеренерго є державною компанією та має ліцензією на поставку електроенергії за нерегульованим тарифом –   тобто може заключити нові договори як звичайний постачальник.

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У протилежному випадку відключення водоканалів, шахт, або теплокомуненерго може призвести “до непередбачуваних соціально-економічних наслідків”.

Омельченко вказав, що зараз є близько 1300 підприємств з поганою платіжною дисципліною, лише 40% з них розрахувалися за два місяці з початку року.

– На жаль, по закону вони з 1 квітня мають бути відімкнуті від поставок електричної енергії. Тому уряд має терміново вже 27 березня на своєму засіданні вирішити питання щодо знайдення коштів і щодо зобов’язання того ж ПОН, постачальника останньої надії, об’явити тендер на продаж електричної енергії за звичайними цінами, — резюмував експерт.

Нагадаємо, термін постачання електроенергії від держпідприємства Укрінтеренерго (постачальника останньої надії) добігає кінця 31 березня 2019 року для споживачів, які приєдналися до договору про постачання елекроенергії 1 січня 2019 року.

В Україні таких, як повідомляє Укрінтеренерго, налічується понад 1300 споживачів. Чимало з них мають проблеми з рахунками, від загальної кількості цих споживачів за електроенергію розрахувалися близько 40%. Найбільшими боржниками є промислові  та державні підприємства, держшахти та теплокомуненерго.

Джерело: Главком

Фото: УНІАН

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