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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні зросла середня зарплата: кому платять більше (СПИСОК)

У лютому 2019 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні склала приблизно 9,4 тис. грн.

В Україні зросла середня зарплата: кому платять більше (СПИСОК)

За даними Державної служби статистики, у лютому середня зарплата штатних працівників України склала 9,4 тис. грн, що на 20,4% більше ніж в лютому минулого року.

Рівень реальної заробітної плати у порівнянні з лютим 2018 року зріс на 10,7%.

Наразі номінальна заробітна плата вище мінімального заробітку в Україні майже у 2,3 рази.

Середня зарплата працівників у Києві склала трохи більше 14,5 тис. грн.

Читайте: Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу платять більше

До слова, президент Петро Порошенко доручив підвищити заробітну плату гірсько-штурмових підрозділів на 23%.

Джерело: Державна служба статистики України

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