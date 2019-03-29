У лютому 2019 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні склала приблизно 9,4 тис. грн.
За даними Державної служби статистики, у лютому середня зарплата штатних працівників України склала 9,4 тис. грн, що на 20,4% більше ніж в лютому минулого року.
Рівень реальної заробітної плати у порівнянні з лютим 2018 року зріс на 10,7%.
Наразі номінальна заробітна плата вище мінімального заробітку в Україні майже у 2,3 рази.
Середня зарплата працівників у Києві склала трохи більше 14,5 тис. грн.
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До слова, президент Петро Порошенко доручив підвищити заробітну плату гірсько-штурмових підрозділів на 23%.
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