Перші результати виборів президента будуть з’являтися на сайті ЦВК ще в ніч на 1 квітня.

Офіційні результати виборів президента України 2019 ЦВК повинна оголосити до 10 квітня.

Окружні територіальні комісії повинні до 5 квітня включно встановити результати голосування в межах територіальних виборчих округів.

Протягом 10 днів з дня голосування до 10 квітня включно ЦВК повинна встановити результати виборів і скласти відповідний протокол.

Якщо жоден з кандидатів не набирає більше 50% голосів, то ЦВК звертається до Верховної Ради з поданням про призначення повторних виборів президента України, які призначаються на третю неділю після дня виборів, тобто на 21 квітня.

Попередні результати Національного езит-полу з’являться 31 березня о 19.45, а о 23.00 оприлюднять його остаточні результати. Факти ICTV повідомлять дані екзит-полу вже о 20:00 31 березня.

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До слова, для проведення виборів створено 199 виборчих округів на всій території України. Це орієнтовно 29 888 виборчих дільниць, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Орієнтовна кількість виборців на цих дільницях станом на 30 березня складає 29 млн 789 тис. 643 виборця.

101 виборчу дільницю створено в закордонному виборчому окрузі.

Для спостереження за виборами ЦВК зареєструвала 2 344 міжнародних офіційних спостерігача від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав.

Факти ICTV слідкують за тим, як відбуваються вибори президента України 2019.