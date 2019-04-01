Вибори президента України підуть на другий тур заплановано 21 квітня, прогнозують у ЦВК.

День голосування під час виборів президента України 2019 відбувся згідно із законодавством.

Ніч після волевиявлення також минула без системних порушень, констатують у Центральній виборчій комісії.

Очікується, що другий тур президентських виборів відбудеться заплановано 21 квітня.

– Я думаю, що нам варто починати готуватися до голосування. Обидва кандидати матимуть право на рівну частку представництва у комісіях, – заявив заступник глави ЦВК Євген Радченко.

Не зафіксовано значних порушень і під час голосування українців закордоном, розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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Відзначається висока явка у закордонному виборчому окрузі.

– На дільницях у різних державах була різна активність виборців, від 20% до 100%. Наразі опрацьована інформація по 97 зі 101 виборчої дільниці, – заявила Сліпачук.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували результати виборів президента за екзит-полом.