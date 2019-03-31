Сьогодні в Україні відбуваються вибори президента. Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями.

Ці вибори стали рекордними в історії України. На них зареєструвалися 39 кандидатів в президенти, через що й довжина бюлетеня буде рекордною – 80 см.

В ньому залишаться прізвища навіть тих семи кандидатів, які заявили, що більше не братимуть участь у виборах. Позначку Вибув заборонили ставити у бюлетенях.

По всій Україні ділянки для голосування відкриються о 8.00 і закриються о 20.00. Проте в ніч на 31 березня Україна також перейде на літній час, перевівши годинник на годину вперед, тому не забудьте про це, коли плануватимете день.

Факти ICTV також зібрали все, що потрібно знати про кандидатів на виборах президента України 2019.

На вибори із собою потрібно взяти паспорт, оскільки без нього ви не зможете отримати бюлетень і проголосувати.

Голосуватимуть на виборах президента в спеціально відведених для цього кабінках. Виборцям потрібно знайти прізвище того кандидата, за якого вони бажають віддати свій голос і поставити навпроти нього галочку.

Після заповнення бюлетень потрібно опустити до виборчої скриньки.

Якщо ж у вас виникло бажання порвати бюлетень, то краще утриматися. За такі дії вам загрожуватиме до 4 років позбавлення волі.

В день виборів заборонена будь-яка агітація на виборчих дільницях і поблизу них, й це правило є одним із ключових. Воно стосується навіть вашого одягу та аксесуарів.

Якщо на них є символіка кандидата, за якого ви хочете віддати голос, то вас не допустять до голосування.

В кабінці для голосування не можуть бути присутні інші особи, а також забороняється вести фото- і відеозйомку.

На виборчій дільниці не можна:

вести фото- та відеозйомку в кабінці;

проводити агітацію;

розповідати про свій вибір;

входити з кимось іншим до кабінки для голосування;

показувати заповнений бюлетень;

виносити бюлетень з виборчої дільниці;

мати при собі символіку кандидатів.

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що у нього є план на випадок поразки на виборах.