В Україні триває підрахунок голосів на виборах президента. Факти ICTV оперативно публікують результати ЦВК.

31 березня о 20.00 закрилися всі виборчі дільниці, на яких українці могли проголосувати за майбутнього президента України.

На даний момент у ЦВК веде підрахунок голосів.

00.37

Станом на 00.37 ЦВК опрацювала 96,95% протоколів.

Володимир Зеленський – 30.22%

Петро Порошенко – 15.93%

Юлія Тимошенко – 13.40%

21.55.

ЦВК опрацювала 95.14% протоколів.

Володимир Зеленський – 30.23% Петро Порошенко – 15.94% Юлія Тимошенко – 13.40%

20.43.

У ЦВК порахували 93.81% протоколів, згідно з якими лідером залишається Володимир Зеленський (30.26%). На другій позиції Петро Порошенко (15.93%), а на третій – Юлія Тимошенко (13.39%).

18.30.

ЦВК оприлюднила результати 90.08% опрацьованих протоколів, згідно з якими Володимир Зеленський отримує 30.26% голосів, Петро Порошенко – 15.99%, а Юлія Тимошенко – 13.35%.

17.20.

Опрацьовано 87.21% протоколів. Трійка лідерів не змінилася:

Володимир Зеленський – 30.30% Петро Порошенко – 16.02% Юлія Тимошенко – 13.32%

16.35

ЦВК опрацювала 85.70% протоколів. Лідером залишається Володимир Зеленський (30.33%), на другому місці Петро Порошенко (16.01%), а на третьому – Юлія Тимошенко (13.29%).

14.55

Лідерство після обробки 80,33% голосів все ще тримає Володимир Зеленський.

Його результат на даний момент 30,41%.

На другому місці йде Петро Порошенко, який набрав 16,03% голосів. Юлія Тимошенко залишається на третьому місці з показником в 13,24%.

13.30

ЦВК опрацювала 74,84% бюлетенів. Володимир Зеленський продовжує лідирувати під час підрахунку голосів. За нього проголосували 30,40% виборців.

За Петра Порошенка – 16,10%, за Юлію Тимошенко – 13,22%, за Юрія Бойка – 11,52%, за Анатолія Гриценка – 7,06.

12.20

Після обробки 71,27% голосів лідирує Володимир Зеленський. За нього проголосували 30,46% виборців.

Друге і третє місця з розривом в близько 3% займають Петро Порошенко (16,18%) і Юлія Тимошенко (13,15%).

У Юрія Бойка – четверте місце і 11,54%. За Анатолія Гриценка проголосували 7,05%.

11.20

ЦВК вже встигла обробити 66,74% протоколів дільничних виборчих комісій.

Лідирує Володимир Зеленський з результатом 30.42%.

Петро Порошенко набирає 16.26%.

Третє місце посідає Юлія Тимошенко з результатом 13.11%.

10.20

Володимир Зеленський після підрахунку 61,15% голосів трохи зміцнив лідерство. Його результат 30,38% голосів виборців.

За Зеленським слідують Петро Порошенко (16,38%), Юлія Тимошенко (13,08%), Юрій Бойко (11,58%) і Анатолій Гриценко (7,06%). Решта кандидатів набрали менше 7% кожен.

9.30

В Україні опрацьовано 56.18% протоколів. Лідером залишається Володимир Зеленський з 30,27% голосів.

Другим йде Петро Порошенко, який набрав 16,52% голосів. Юлія Тимошенко замикає трійку з показником в 13,08%.

8.35

Центральна виборча комісія України станом на 8.35 опрацювала 50,36% протоколів дільничних виборчих комісій.

За Володимира Зеленського проголосували 30,20% виборців, за Петра Порошенка – 16,64%, за Юлію Тимошенко – 13,08%, за Юрія Бойка – 11,53%, за Анатолія Гриценка – 7,11%.

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7.20

Станом на цю годину в Україні опрацьовано 41,59 протоколів. Лідерує у президентських перегонах Володимир Зеленський із 30,20% голосів.

Другим йде Петро Порошенко, який набрав 16,67% голосів. Юлія Тимошенко замикає трійку з показником у 13,13%.

6.25

В Україні опрацьовано 34.65% протоколів. Лідером залишається Володимир Зеленський із 30,18% голосів.

Другим йде Петро Порошенко, який набрав 16,72% голосів. Юлія Тимошенко залишається на третьому місці із показником у 13,17%.

00.10 ЦВК опрацювала 1.29% протоколів – це 81 759 голоси.

Лідирує Володимир Зеленський з результатом 27.33% (22 348 голоси)

Петро Порошенко набирає 17.53% (14 339 голосів).

Третє місце займає Юлія Тимошенко з результатом 16.09% (13 162 голосів).









Підрахунок голосів на виборах 2019 – результати ЦВК (ОНЛАЙН) / 2 фотографии

Нагадаємо, лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу 30,6% став Володимир Зеленський. На другому місці Петро Порошенко – 17,8% голосів, а третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2%.