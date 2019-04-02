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Факти / Україна

Якою буде погода у квітні – прогноз

У квітні середня мiсячна температура повітря становитиме 9-12°.

Якою буде погода у квітні – прогноз

Погода у квітні в Україні не порадує різким потеплінням, хоча температура і буде вище кліматичної норми.

По країні у середньому буде 9-12°, у горах трохи холодніше – 5-7°.

Опади будуть нижчі за середні багаторічні значення. У цілому випаде 23-44 мм опадів (у горах 55-76 мм).

Читайте: Заморозки і дощі: погода в Україні на тиждень

До речі, перша половина літа в Україні буде холодною, а після 15 серпня вже розпочнеться рання і довга осінь.

Джерело: Укргідрометцентр

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