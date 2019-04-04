Володимир Зеленський став беззаперечним лідером першого туру виборів президента України, попереду ще другий, який відбудеться 21 квітня. Головні тези та обіцянки кандидата – у матеріалі Фактів ICTV.

Володимир Зеленський за результатами голосування 31 березня пройшов до другого туру президентських виборів в Україні.

У головній битві за крісло глави держави 21 квітня він зустрінеться з чинним президентом Петром Порошенком.

Чия програма переможе – покаже голосування у другому турі.

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Передвиборча програма Володимира Зеленського – Я розповім Вам про Україну своєї мрії

На початку програми Володимир Зеленський окреслив своє бачення ідеальної України – це країна, де стріляють лише салюти, де можна швидко відкрити бізнес, отримати закордонний паспорт, де всі отримують гідні зарплати і пенсії, а корупціонери сидять у в’язницях.

Як досягти цієї мрії, кандидат у президенти виклав у 9 блоках.

Народовладдя через референдуми

Зеленський обіцяє, що у разі перемоги на виборах, прийде лише на один термін, а його перший законпроект на цій посаді – Про народовладдя.

– У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії, – йдеться у програмі.

Людина – вища цінність

Кандидат вважає, що повага до людської гідності повинна стати основним принципом держави, а реформи – приносити користь кожній людині, а не кільком сім’ям.

Справедливість і рівність усіх перед законом

У цьому блоці Зеленський пообіцяв, що впроваджувати рівність та справедливість почне із себе.

Для цього, на його думку, необхідно прийняття законів: Про зняття недоторканості з президента України, народних депутатів та суддів, Про імпічмент президента України та Про відкликання народного депутата України.

Також він вважає, що парламенські вибори мають відбуватись за відкритими списками, та обіцяє повернути довіру до судової гілки влади.

Безпека людини. Безпека країни

Повернути тимчасово окуповані території і змусити Росію відшкодувати завдані збитки Зеленський пропонує у партнерстві з гарантами за Будапештським меморандумом та ЄС.

– Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані і в реальному секторі економік, – вважає кандидат.

Серед інших факторів безпеки він назвав рух України до НАТО, але через референдум, та повернення довіри правоохоронних органів.

Заможний громадянин – заможна держава

Зеленський обіцяє зробити заможним кожного українця через такі зміни:

запровадження “нульової декларації” для бізнесу – кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти підуть на зменшення тарифів для малозабезпечених;

для бізнесу – кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти підуть на зменшення тарифів для малозабезпечених; заміна податку на прибуток податком на виведений капітал, що знизить адміністративний тиск на бізнес;

детінізація економіки і свобода конкуренції;

розвиток внутрішнього виробництва;

довгострокове доступне кредитування;

формування прозорого ринку землі;

перехід держави на власні енергоресурси;

впровадження економічного паспорта українця – документа, який надасть змогу кожному з дня народження накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, землі тощо), а після досягнення повноліття отримати ці накопичення як власний стартовий капітал.

Не боротьба з корупцією, а перемога над нею

Зеленський гарантує чесним чиновникам гідну зарплату, високий соціальний статус і державне страхування, а за хабарі – саджати.

– Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення, – обіцяє кандидат.

Здорова та освічена нація

Кандидат у президенти обіцяє дати лікарям і вчителям гідні зарплати, а лікарням і школам – сучасне обладнання, а також запровадити страхову медицини, при цьому базовий рівень страхування для малозабезпечених – за рахунок держави.

Серед інших обіцянок:

обов’язковий безкоштовний щорічний медогляд;

запровадждення принципу “гроші ходять за талановитим студентом”, тобто кожен школяр отримає освітній ваучер, який зможе витратити на навчання у будь-якому обраному ним ВНЗ;

відкриття українського ринку для кращих іноземних закладів освіти.

Комфортна країна

За словами Зеленського, Україна повинна стати країною, де зручно і затишно всім, а для цього необхідно:

Відновити програми молодіжного житлового кредитування;

молодим підприємцям – державну підтримку і рік пільгового оподаткування;

старшому поколінню – гідні пенсії та перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи;

монетизація пільг і субсидій;

капітальний ремонту інфраструктури та будівництво доріг за європейськими стандартами;

введення євростандартів промислового і продовольчого виробництва;

Україна має стати світовим екологічним продовольчим супермаркетом;

сортування та переробка сміття, відмова від пластику, контроль за вирубкою лісів, забрудненням річок тощо.

Електронна країна

Доступ кожного українця до інтернету – головна теза цього блоку програми.

Окрім того, громадяни отримають можливість долучатись до прийняття важливих рішень влади через інтернет, зокрема і до голосування на виборах і референдумах.

На думку кандидата, Україна має всі підстави стати одним з найбільших у світі хабів для стартапів та високотехнологічного виробництва.

– Україна сьогодні потребує не просто нових облич. Вона потребує нових ідей! Моє головне завдання – привести до влади порядних і патріотичних фахівців, – підсумовує кандидат у президенти.

Програма Зеленського на пост президента

Нагадаємо, Зеленський викликав Порошенка на дебати і він прийняв виклик. Отож, коли відбудуться дебати і які шанси у кандидатів – розібрались Факти ICTV.

Фото: Офіційний сайт Володимира Зеленського і команди