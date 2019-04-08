Владимир Зеленский стал безоговорочным лидером первого тура выборов президента Украины, впереди еще второй, который состоится 21 апреля. Главные тезисы и обещания кандидата – в материале Фактов ICTV.

Владимир Зеленский по результатам голосования 31 марта прошел во второй тур президентских выборов в Украине.

В главной битве за кресло главы государства 21 апреля он встретится с действующим президентом Петром Порошенко.

Чья программа победит – покажет голосование во втором туре.

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Предвыборная программа Владимира Зеленского – Я расскажу Вам об Украине своей мечты

В начале программы Владимир Зеленский очертил свое видение идеальной Украины – это страна, где стреляют только салюты, где можно быстро открыть бизнес, получить загранпаспорт, где все получают достойные зарплаты и пенсии, а коррупционеры сидят в тюрьмах.

Как достичь этой мечты, кандидат в президенты изложил в 9 блоках.

Народовластие через референдумы

Зеленский обещает, что в случае победы на выборах, придет только на один срок, а его первый законпроект на этой должности – О народовластии.

– В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии, – говорится в программе.

Человек – высшая ценность

Кандидат считает, что уважение к человеческому достоинству должно стать основным принципом государства, а реформы – приносить пользу каждому человеку, а не нескольким семьям.

Справедливость и равенство всех перед законом

В этом блоке Зеленский пообещал, что внедрять равенство и справедливость начнет с себя.

Для этого, по его мнению, необходимо принятие законов: О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей, Об импичменте президента Украины и Об отзыве народного депутата Украины.

Также он считает, что парламентские выборы должны проходить по открытым спискам, и обещает вернуть доверие к судебной ветви власти.

Безопасность человека. Безопасность страны

Вернуть временно оккупированные территории и заставить Россию возместить нанесенный ущерб Зеленский предлагает в партнерстве с гарантами по Будапештскому меморандуму и ЕС.

– Профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы. Армия должна быть престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в секторе экономик, – считает кандидат.

Среди других факторов безопасности он назвал движение Украины в НАТО, но через референдум, и возвращение доверия правоохранительным органам.

Состоятельный гражданин – процветающее государство

Зеленский обещает сделать состоятельным каждого украинца через следующие изменения:

введение “ нулевой декларации ” для бизнеса – каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы, а полученные средства пойдут на уменьшение тарифов для малообеспеченных;

” для бизнеса – каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы, а полученные средства пойдут на уменьшение тарифов для малообеспеченных; замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал, что снизит административное давление на бизнес;

детенизация экономики и свобода конкуренции;

развитие внутреннего производства;

долгосрочное доступное кредитование;

формирование прозрачного рынка земли;

переход государства на собственные энергоресурсы;

внедрение экономического паспорта украинца – документа, который предоставит возможность каждому со дня рождения накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земля и т.п.), а после достижении совершеннолетия получить эти накопления как собственный стартовый капитал.

Не борьба с коррупцией, а победа над ней

Зеленский гарантирует честным чиновникам достойную зарплату, высокий социальный статус и государственное страхование, а за взятки – сажать.

– Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности. Обличитель коррупции будет находиться под защитой государства и получать материальное поощрение, – обещает кандидат.

Здоровая и образованная нация

Кандидат в президенты обещает дать врачам и учителям достойные зарплаты, а больницам и школам – современное оборудование, а также ввести страховую медицину, при этом базовый уровень страхования для малообеспеченных – за счет государства.

Среди других обещаний:

обязательный бесплатный ежегодный медосмотр;

внедрение принципа “деньги ходят за талантливым студентом”, то есть каждый школьник получит образовательный ваучер, который сможет потратить на обучение в любом выбранном им вузе;

открытие украинского рынка для лучших иностранных учебных заведений.

Комфортная страна

По словам Зеленского, Украина должна стать страной, где удобно и уютно всем, а для этого необходимо:

восстановить программы молодежного жилищного кредитования;

молодым предпринимателям – государственную поддержку и год льготного налогообложения;

старшему поколению – достойные пенсии и переход от солидарной к накопительной пенсионной системе;

монетизация льгот и субсидий;

капитальный ремонт инфраструктуры и строительство дорог по европейским стандартам;

введение евростандартов промышленного и продовольственного производства;

Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом;

сортировка и переработка мусора, отказ от пластика, контроль за вырубкой лесов, загрязнением рек и тому подобное.

Электронная страна

Доступ каждого украинца к интернету – главный тезис этого блока программы.

Кроме того, граждане получат возможность приобщаться к принятию важных решений власти через интернет, в том числе и к голосованию на выборах и референдумах.

По мнению кандидата, Украина имеет все основания стать одним из крупнейших в мире хабов для стартапов и высокотехнологичного производства.

– Украина сегодня нуждается не просто в новых лиц. Она требует новых идей! Моя главная задача – привести к власти порядочных и патриотических специалистов, – заключает кандидат в президенты.

Програма Зеленського на пост президента

Напомним, Зеленский вызвал Порошенко на дебаты и он принял вызов. Когда состоятся дебаты и какие шансы у кандидатов – разобрались Факты ICTV.

Фото: Официальный сайт Владимира Зеленского и команды