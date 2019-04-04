Зеленський викликав Порошенко на дебати, а Порошенко прийняв виклик. Отож, коли відбудуться дебати і які шанси у кандидатів – розібрались Факти ICTV.

Дебати Зеленського і Порошенка – головна новина дня.

Все почалось з того, що після оголошення екзит-полів, чинний президент закликав Зеленського до дебатів:

– Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати. Той, хто буде ухилятися, буде знати, що йому нема чого сказати, – заявив тоді Порошенко.

Зеленський, у свою чергу, на емоціях вигукнув, що готовий, однак конкретних деталей не назвав. В той же час, у його штабі почали говорити, що дебатів може і не відбутись через концертний графік шоумена.

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Втім, вже 3 квітня Зеленський опублікував відеозвернення до чинного президента, закликаючи провести дебати на НСК Олімпійському.

Дебати Зеленський vs Порошенко

Політолог Віктор Таран зазначає, що команда Зеленського шукала будь-яку можливість їх уникнути:

– Вони чудово розуміли, що дебати для їхнього кандидата, який намагався своїм мовчанням ввібрати різнопланові очікування народу від заходу до сходу, це іміджева небезпека. Саме з цією метою вони у середу записали хайповий ролик, в якому викликали Порошенка на стадіон.

За словами експерта, вони розуміли, що у штабі Порошенка скоріш за все відмовляться від участі у дебатах в такій формі. По-перше, через невідповідність цього формату нормам чинного законодавства. По-друге, через безпекове питання.

Цілком очевидно, що проводити дебати на стадіоні дуже небезпечно, як для президента воюючої країни, так і для громадян, які прийдуть на дебати.

Відповідь Порошенка була неочікуваною як для команди Зеленського, так і для частини його команди, яка активно наполягала відмовітись від дебатів у такому форматі, говорить експерт.

– Відеозверненням про готовність до проведення дебатів на стадіоні президент поламав “матрицю” команди Зе, поставивши останніх у пікантне становище. Відмовитись вони не можуть, але виставляти свого кандидата на трьохгодинні дебати за день до голосування – це колосальні ризики для Зеленського.

Згідно з законодавством, дебати мають відбутись в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, тобто 19 квітня.

Віктор Таран наголошує, що найголовніше – це те, що вони будуть проводитись за день до дня тиші.

– Це означає, що у день тиші вже ніхто і ніяк не зможе змінити інформаційну картинку за день до виборів. Дебати стануть жирною крапкою кампанії, після яких змінити суспільну думку буде майже неможливо.

Дебати – шанс для Порошенка

У першому турі Зеленський обійшов Порошенка із значним відривом – 30,25% проти 15,95%.

Тепер, за словами експерта, Порошенко отримає шанс на реванш.

– Президент отримав унікальну можливість вперше за останні два роки інформаційної блокади, яку йому влаштували деякі канали, зайти на той електорат, який останнім часом чув про нього тільки негатив.

Тепер він може “донести позиції з приводу своїх меседжів, роз’яснити, що він мав на увазі і пояснити свою картинку бачення майбутнього”.

– Він має можливість переконати не тільки тих виборців, які не визначились, а й тих, які голосували проти нього від безнадійності, тому що не розуміли тієї картинки, яку він може намалювати. Таким чином, зайшовши на електоральне поле Зеленського, він отримав шанс частково “відкусити” від нього.

Виклик для Зеленського

До цього часу Володимир Зеленський не зарекомендував себе як хороший оратор. Всю передвиборчу кампанію він уникав публічних зустрічей з пресою та виборцями і проводив свою агітацію переважно онлайн.

Отож дебати – це виклик для нього.

– Він повинен продемонструвати всьому світові – окрім того, що він успішний шоумен, у нього є державницьке мислення і розуміння процесів. Він має дати відповіді на ключові питання, які турбують суспільство – зовнішньо-політичний вектор, питання економіки, питання розвитку держави, – говорить Віктор Таран.

Згідно з чинним законодавством, дебати мають тривати з 19 до 22 години, втім не менше, ніж 60 хвилин. Саме у тривалості ще один виклик для Зеленського, каже експерт:

– Протягом трьох годин не можна хайпити і хохмити. Це можна робити за умови, що у тебе прописаний сценарій, але три години без написаного сценарію не вийде. Отже він має продемонструвати, що він самодостатня фігура, яка без своїх радників здатна на щось більше, аніж стендапи і жарти.

Він додає, що у випадку, якщо Зеленський не дасть відповіді, його рейтинг може суттєво обвалитись.

Дебати на Олімпійському ризикують стати масштабним шоу для народу. У двобої зійдуться досвідчений дипломат, чинний президент та шоумен, якого до недавнього часу не вважали за серйозного суперника. Втім, чи треба таке шоу з розмахом народу в той час, як на сході йде війна?