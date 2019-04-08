Навколо підприємства Восход Солар, яким володіє китайська компанія, розгорівся корупційний скандал.

Китайська компанія CNBM заявила про погіршення інвестиційного клімату в Україні. З 2016 року їй належать активи, які забезпечують понад 30% ринку зеленої енергетики нашої країни. Приводом для скандалу стали обшуки та арешт майна Восход Солар – одного з підприємств китайців.

Втім, рішення судів і дії правоохоронців свідчать про фінансове шахрайство з боку українських менеджерів Восходу. Постраждалою стороною виявилася в тому числі українська держава.

Благі наміри братів Клюєвих

Десять років тому в Україні був закріплений один з найвищих зелених тарифів у світі. Його зафіксували на рівні 46 євроцентів за кВт/год, що в десятки разів перевищувало основні розцінки на електроенергію.

Однак подібний розвиток зеленого ринку не мав нічого спільного з досягненням енергетичної незалежності або поліпшенням екологічної ситуації. Зелений сегмент бізнесу спеціально під себе формували брати Андрій і Сергій Клюєви.

Вони створили компанію Active Solar зі штаб-квартирою у Відні. Масштабування бізнесу вимагало фінансових коштів, для чого Клюєви залучали кредитні гроші державних банків. Як повідомляють ЗМІ, Ощадбанк виділив €340 млн (8,8 млрд грн по актуальному курсу), а інший держбанк – Укрексімбанк – €300 млн.

Крім цього, їх приватний АКТИВ-БАНК теж видавав зелені кредити. За фактом гроші не виходили за межі однієї бізнес-групи, в яку входили близько 10 підприємств. Так, в 2012 році АКТИВ-БАНК видав 10-мільйонний доларовий кредит компанії Восход Солар.

В ринкових умовах бізнес братів зазнав краху. ЛІГА.net пише, що після Майдану Україна привела зелений тариф до ринкового співвідношення. Active Solar офіційно оголосило про банкрутство в 2016 році. Загальний розмір зобов’язань перевищує €500 млн.

Група залишилася винна мільярди гривень банкам – як державним, так і своєму АКТИВ-БАНКУ. Незаліки залишалися і з китайською компанією CNBM International Energy Pte Ltd, яка раніше поставляла обладнання на СЕС.

У 2015 році Антимонопольний комітет України дав дозвіл на покупку китайцями компаній групи Active Solar, в тому числі згаданої вище Восход Солар. CNBM отримала їх від Клюєвих в якості виплати боргів. Таким чином китайці з кредиторів перетворилися на інвесторів.

Гроші – ваші, бізнес – наш

До останнього часу АКТИВ-БАНК намагався повернути майже $10 млн кредиту, раніше виданого Восход Солар. Цим займалися не наймані банкіри братів Клюєвих, а тимчасова адміністрація, яка прийняла фінансову установу у вересні 2014-го. НБУ визнав банк неплатоспроможним.

До цього, влітку, розуміючи, що уникнути сплати кредиту не вдасться, в групі Актив повертають кошти шляхом заліку депозитів компанії Актив Метал Трейдінг Лімітед і деяких фізичних осіб. Однак такий хід буде розцінений тимчасовою адміністрацією АКТИВ-БАНКУ і Фондом гарантування вкладів нікчемним. (Забігаючи наперед, відзначимо, що відповідним буде і рішення суду.)

Цей момент є ключовим. Протягом 4-х років Україна буде намагатися повернути гроші вкладників АКТИВ-БАНКУ. Однак судові процеси постійно затягувалися. Варто відзначити, що, згідно із законодавством, тимчасовій адміністрації банку виділяється до 5 років на його ліквідацію.

У ситуації з АКТИВ-БАНКОМ державі не залишалося нічого іншого, крім як продати проблемний кредит. У грудні 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) провів аукціон, переможцем якого стала фінкомпанія Веста.

На аукціоні держава Україна реалізувала кілька лотів на загальну суму 130 млн грн. ФГВФО отримав тільки 2% від початкової суми боргу. Це пов’язано зі статусом справи. Зокрема, менеджмент компанії-боржника уникав будь-якого контакту з тимчасовою адміністрацією банку. Не виплачувалися навіть відсотки, хоча весь цей час електростанція працювала, приносячи прибуток власникам.

У коментарі ЗМІ директор Вести Євгенія Линевич припустила, що українські менеджери Восход Солар навмисно блокували будь-які спроби вирішити ситуацію наступними домовленостями з тимчасовою адміністрацією банку, щоб в результаті самим викупити проблемний кредит за мінімальною ціною через підставну фірму.

– Платити ніхто не збирався. Вони розраховували купити борг на аукціоні, але не вийшло. Не виключаю, що китайський інвестор навіть не знав специфіки проблеми Восход Солар з АКТИВ-БАНКОМ , – говорить вона.

Директор департаменту консолідованих продажів Фонду гарантування вкладів Тарас Єлейко зазначає, що спочатку всі активи були виставлені на індивідуальний продаж через ProZorro.Продажі. І ті з них, які не знайшли покупця, були продані пакетом.

– Кредити, включені в даний пул, не обслуговувалися в середньому протягом чотирьох років. На підсумкових торгах була висока конкуренція: 14 учасників зареєструвалися і 6 взяли участь. Так що ціна продажу була максимальною ринковою, – каже Єлейко.

Сама Веста спеціалізується на роботі з ризиковими активами. Акумулюючи гроші іноземних інвесторів, фінансова компанія викуповує проблемні права вимоги. Один з іноземних інвесторів, Крістофер Деррікотт, зазначив, що в ситуації з кредитною заборгованістю Восход Солар Веста продовжує діяти прозоро.

– З проблемними активами в Україні я почав працювати в 2011 році. Моїм партнером є Investohills – керуюча компанія Вести. Спільно з іншими іноземними інвесторами ми вже вклали понад $5 млн в українські непрацюючі кредити. В найближчому майбутньому я планую вкласти ще $2-3 млн. Я не втручаюся в операційну діяльність Investohills і не можу коментувати конкретну угоду. Проте, впевнений, що мої українські партнери діють професійно, не дивлячись на будь-які зневажливі коментарі в пресі, – заявив Крістофер Деррікотт.

У 2019 році ситуація розвивалася динамічно. З одного боку, в січні суд виніс рішення про неправомірність заліку кредит-депозит і присудив повернути $9,5 млн (вже Весті, яка перемогла на аукціоні). Восход Солар подала відразу кілька апеляційних скарг. Як наслідок – рішення не набуло законної сили, і Веста не може його примусово виконати.

З іншого боку, детально вивчивши документи про заборгованість, Веста дійшла висновку, що заставне майно по кредиту було встановлено на працюючу СЕС. А потім юристи компанії виявили, мабуть, найпровокаційнішу деталь в цій історії.

У державних реєстрах це ж заставне майно було зареєстроване на користь державного Укргазбанку. Тобто компанія Восход Солар вдруге залучила під нього кредит в сумі €7,8 млн. Йшлося про шахрайство. І Веста звернулася із заявою в правоохоронні органи.

Правоохоронці ініціювали арешт і заборону суду використовувати сонячні батареї в складі СЕС. Мета такого кроку – зберегти речові докази, а також не допустити демонтаж, вивезення або заміну обладнання. Вся судова документація справи публічна – рішення про арешт і заборону користування майном приймалося судом.

Постраждали всі

Корпоративний розгляд набув нового контексту. Тепер це шахрайство, а постраждала сторона – в тому числі українська держава. Восход Солар вдається до допомоги портфельного інвестора, китайської державної компанії CNBM. У березні генеральний директор Юнчжи Чен дає інтерв’ю українським ЗМІ, в якому звинувачує Україну в корупції.

Однак, за словами директора Вести Євгенії Линевич, сьогоднішня криза в стосунках може бути спровокована впливом Клюєвих на Восход Солар.

– Китайці – нетипові інвестори, а кредитори панів Клюєвих. Вони стали власниками компанії, тому що не залишалося іншого способу повернути борги в сумі близько €100 млн. Але компанією Восход Солар керують українські менеджери, на яких і лежить вся відповідальність за ситуацію. 80% Восход Солар дійсно належать китайській компанії CNBM, але 20% – невідомому гонконгському холдингу. Ми припускаємо, що за ним ховаються колишні мажоритарні власники компанії. Гарантія повернення боргів є запорукою інвестиційної привабливості України. Ми сподіваємося, що і в цьому випадку суд підтримає позицію, що борги в Україні повинні повертати всі, – вважає Євгенія Линевич.

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Таким чином, через дії українського менеджменту Восход Солар, який до сих під перебуває під впливом Клюєвих, постраждали всі – в тому числі китайська сторона.

Нагадаємо, до ситуації навколо Восход Солар долучилося посольство Китаю.