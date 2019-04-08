Вокруг предприятия Восход Солар, которым владеет китайская компания, разгорелся коррупционный скандал.

Китайская компания CNBM заявила об ухудшении инвестиционного климата в Украине. С 2016 года ей принадлежат активы, которые обеспечивают более 30% рынка зеленой энергетики нашей страны. Поводом для скандала стали обыски и арест имущества Восход Солар – одного из предприятий китайцев.

Впрочем, решения судов и действия правоохранителей свидетельствуют о финансовом мошенничестве со стороны украинских менеджеров Восхода. Пострадавшей стороной оказалось в том числе украинское государство.

Благие намерения братьев Клюевых

Десять лет назад в Украине был закреплен один из самых высоких зеленых тарифов в мире. Его зафиксировали на уровне 46 евроцентов за кВт/ч, что в десятки раз превышало основные расценки на электроэнергию.

Однако подобное развитие зеленого рынка не имело ничего общего с достижением энергетической независимости либо улучшением экологической ситуации. Зеленый сегмент бизнеса специально под себя формировали братья Андрей и Сергей Клюевы.

Они создали компанию Active Solar со штаб-квартирой в Вене. Масштабирование бизнеса требовало финансовых средств, для чего Клюевы привлекали кредитные деньги государственных банков. Как сообщают СМИ, Ощадбанк выделил €340 млн (8,8 млрд грн по актуальному курсу), а другой госбанк – Укрэксимбанк – €300 млн.

Кроме этого, их частный АКТИВ-БАНК тоже выдавал зеленые кредиты. По факту деньги не выходили за пределы одной бизнес-группы, в которую входили порядка 10 предприятий. Так, в 2012 году АКТИВ-БАНК выдал 10-миллионный долларовый кредит компании Восход Солар.

В рыночных условиях бизнес братьев потерпел крах. ЛІГА.net пишет, что после Майдана Украина приводит зеленый тариф к рыночному соотношению. Active Solar официально объявляет о банкротстве в 2016 году. Общий размер обязательств превышает €500 млн.

Группа осталась должна миллиарды гривен банкам – как государственным, так и своему АКТИВ-БАНКУ. Незачеты оставались и с китайской компанией CNBM International Energy Pte Ltd, которая ранее поставляла оборудование на СЭС.

В 2015 году Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на покупку китайцами компаний группы Active Solar, в том числе упомянутой выше Восход Солар. CNBM получила их от Клюевых в качестве выплаты долгов. Таким образом китайцы из кредиторов превратились в инвесторов.

Деньги – ваши, бизнес – наш

До последнего времени АКТИВ-БАНК пытался вернуть практически $10 млн кредита, ранее выданного Восход Солар. Этим занимались не наемные банкиры братьев Клюевых, а временная администрация, которая приняла финансовое учреждение в сентябре 2014-го. НБУ счел банк неплатежеспособным.

До этого, летом, понимая, что избежать уплаты кредита не удастся, в группе Актив возвращают средства путем зачета депозитов компании Актив Метал Трейдинг Лимитед и некоторых физических лиц. Однако многоходовка будет расценена временной администрацией АКТИВ-БАНКА и Фондом гарантирования вкладов несостоятельной. (Забегая наперед, отметим, что соответствующим будет и решение суда.)

Этот момент является ключевым. В течение четырех лет Украина будет пытаться вернуть деньги вкладчиков АКТИВ-БАНКА. Однако судебные процессы постоянно затягивались. Стоит отметить, что, согласно законодательству, временной администрации банка выделяется до 5 лет на его ликвидацию.

В ситуации с АКТИВ-БАНКОМ государству не оставалось ничего другого, кроме как продать проблемный кредит. В декабре 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) провел аукцион, победителем которого стала финкомпания Веста.

На аукционе государство Украина реализовало несколько лотов на общую сумму 130 млн гривен. ФГВФЛ получил только 2% от начальной суммы долга. Это связано со статусом дела. В частности, менеджмент компании-должника уходил от любого контакта с временной администрацией банка. Не выплачивались даже проценты, хотя все это время электростанция работала, принося прибыль собственникам.

В комментарии СМИ директор Весты Евгения Линевич предположила, что украинские менеджеры Восход Солар намеренно блокировали любые попытки решить ситуацию последующими договоренностями с временной администрацией банка, чтобы в итоге самим выкупить проблемный кредит по минимальной цене через подставную фирму.

– Платить никто не собирался. Они рассчитывали купить долг на аукционе, но не получилось. Не исключаю, что китайский инвестор даже не знал специфики проблемы Восход Солар с АКТИВ-БАНКОМ, – говорит она.

Директор департамента консолидированных продаж Фонда гарантирования вкладов Тарас Елейко отмечает, что вначале все активы были выставлены на индивидуальную продажу через ProZorro.Продажі. И те из них, которые не нашли покупателя, были проданы пакетом.

– Кредиты, включенные в данный пул, не обслуживались в среднем на протяжении четырех лет. На итоговых торгах была высокая конкуренция: 14 участников зарегистрировались и 6 приняли участие. Так что цена продажи была максимальной рыночной, – говорит Елейко.

Сама Веста специализируется на работе с рисковыми активами. Аккумулируя деньги иностранных инвесторов, финансовая компания выкупает проблемные права требования. Один из иностранных инвесторов, Кристофер Деррикотт, отметил, что в ситуации с кредитной задолженностью Восход Солар Веста продолжает действовать прозрачно.

– С проблемными активами в Украине я начал работать в 2011 году. Моим партнером является Investohills – управляющая компания Весты. Совместно с другими иностранными инвесторами мы уже вложили более $5 млн в украинские неработающие кредиты. В ближайшем будущем я планирую вложить еще $2-3 млн. Я не вмешиваюсь в операционную деятельность Investohills и не могу комментировать конкретную сделку. Тем не менее, уверен, что мои украинские партнеры действуют профессионально, несмотря на какие-либо пренебрежительные комментарии в прессе, – заявил Кристофер Деррикотт.

В 2019 году ситуация развивалась динамично. С одной стороны, в январе суд вынес решение о неправомерности зачета кредит-депозит и присудил вернуть $9,5 млн (уже Весте, которая победила на аукционе). Восход Солар подала сразу несколько апелляционных жалоб. Как следствие – решение не вступило в законную силу, и Веста не может его принудительно выполнить.

С другой стороны, подробно изучив документы о задолженности, Веста пришла к выводу, что залоговое имущество по кредиту было установлено на работающую СЭС. А потом юристы компании выявили, пожалуй, самую провокационную деталь в этой истории.

В государственных реестрах это же залоговое имущество было зарегистрировано в пользу государственного Укргазбанка. То есть компания Восход Солар во второй раз привлекла под него кредит в сумме €7,8 млн. Речь шла о мошенничестве. И Веста обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Правоохранители инициировали арест и запрет суда использовать солнечные батареи в составе СЭС. Цель такого шага – сохранить вещественные доказательства, а также не допустить демонтаж, вывоз либо замену оборудования. Вся судебная документация по делу публичная – решение об аресте и запрете пользования имуществом принималось судом.

Пострадали все

Корпоративное разбирательство приобрело новый контекст. Теперь это мошенничество, а пострадавшая сторона – в том числе украинское государство. Восход Солар прибегает к помощи портфельного инвестора, китайской государственной компании CNBM. В марте генеральный директор Юнчжи Чен дает интервью украинским СМИ, в котором обвиняет Украину в коррупции.

Однако, по словам директора Весты Евгении Линевич, сегодняшний кризис в отношениях может быть спровоцирован влиянием Клюевых на Восход Солар.

– Китайцы – нетипичные инвесторы, а кредиторы господ Клюевых. Они стали собственниками компании, потому что не оставалось иного способа вернуть долги в сумме порядка €100 млн. Но компанией Восход Солар управляют украинские менеджеры, на которых и лежит вся ответственность за ситуацию. 80% Восход Солар действительно принадлежат китайской компании CNBM, но 20% – неизвестному гонконгскому холдингу. Мы предполагаем, что за ним скрываются бывшие мажоритарные собственники компании. Гарантия возврата долгов является залогом инвестиционной привлекательности Украины. Мы надеемся, что и в этом случае суд поддержит позицию, что долги в Украине должны возвращать все, – считает Евгения Линевич.

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Таким образом, из-за действий украинского менеджмента Восход Солар, который до сих под находится под влиянием Клюевых, пострадали все – в том числе китайская сторона.

Напомним, к ситуации вокруг Восток Солар подключилось посольство Китая.