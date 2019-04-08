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Факти / Україна / Політика

Порошенко розповів, до чого призведуть прямі переговори з Путіним

Президент Петро Порошенко заявив, що не можна просто так поїхати на переговори з найманцями “ДНР” та “ЛНР” і президентом РФ Володимиром Путіним.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко в ефірі програми Свобода Слова на ICTV заявив, що переговори з найманцями “ДНР” та “ЛНР” на сьогодні не є можливими.

Він вважає, що прямі переговори з Путіним, а також маріонетками Кремля в “ДНР” та “ЛНР” призведуть до того, що світ отримає невірне повідомлення.

– Фактом переговорів з цими найманцями світу посилається повідомлення, що це нібито громадянська війна всередині країни. Чи можу я їхати говорити з ними, чи ні? Звичайно ні! Адже руйнується світова солідарність навколо України, – сказав Порошенко.

Крім того, проти Росії можуть більше не вводити санкції і зняти ті, що вже існують.

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Президент додав, що не стверджує, що кандидат у президенти Володимир Зеленський любить Путіна чи спілкується з ним, а також сподівається, що той щиро хоче задекларувати курс України в ЄС і НАТО.

Порошенко сказав, що не можна дозволити, аби сьогодні над Україною ставили експерименти, щоб хтось міг повчитися.

До слова, Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського прийти на дебати 14 квітня на стадіон НСК Олімпійський.

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