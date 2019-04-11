Співпраця Канади і США з Україною допоможе країнам покращити кібербезпеку.
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що співпраця з Україною допомагає обом країнам посилити сферу кібербезпеки і перейняти відповідний досвід.
Вона заявила, що один з чиновників США вважає, що Росія досліджує в Україні методи ворожого втручання.
– Тому взаємодія з Україною дає США можливість зрозуміти, що відбувається, і як захистити власну країну. Канада вважає так само, – сказала Фріланд.
Міністр додала, що у сфері захисту демократій співпраця з Україною є взаємовигідною.
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До слова, президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити європейське агентство з безпеки для захисту від кібератак.
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