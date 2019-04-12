Зверніться з письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту за місцем проживання або в уповноважений орган регіонального штабу чи в місцях проживання ВПО.

Заяву потрібно подавати й підписувати особисто.

Інтереси малолітніх дітей, недієздатних осіб чи з обмеженою дієздатністю повинні бути представлені через законного представника.