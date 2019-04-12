Хто має право отримати статус ВПО?
Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути місце проживання в силу таких причин:
- Збройний конфлікт.
- Тимчасова окупація.
- Прояв насильства.
- Порушення прав людини.
- Природні або техногенні надзвичайні ситуації.
Як отримати довідку?
Зверніться з письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту за місцем проживання або в уповноважений орган регіонального штабу чи в місцях проживання ВПО.
Заяву потрібно подавати й підписувати особисто.
Інтереси малолітніх дітей, недієздатних осіб чи з обмеженою дієздатністю повинні бути представлені через законного представника.
Як отримати статус ВПО?
Щоб отримати довідку, потрібно довести, що ви жили у населеному пункті, де почалися бойові дії.
Увага! Довідка дійсна без позначки міграційної служби. Довідка безстрокова. Якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – статус ВПО зберігається.
Оскільки для отримання довідки ВПО відмітка про реєстрацію в паспорті вже не потрібна, достатньо підтвердити проживання на території, з якої ви переміщується.
Які документи можуть довести ваше місце проживання?
- Військовий квиток із відомостями про проходження військової служби.
- Трудова книжка з записами про діяльність.
- Документи про освіту або довідка з місця навчання.
- Рішення адміністрації або ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування.
- Медичні документи.
- Фотографії, відеозаписи.
У якому разі не видають довідку?
- Немає підстави для внутрішнього переміщення.
- Якщо надані відомості – фальшиві.
- Заявник втратив документи, які посвідчують його особу.
Увага! Причиною відмови може стати втрата документа, а не недоліки в ньому, тобто, якщо у паспорт не встигли вклеїти фото у 25 або 45 років, то це не причина вам відмовляти.
- Якщо у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої він переміщається і відсутні докази.
- Коли докази не підтверджують факт проживання.
Рішення про відмову у видаванні довідки – тільки письмове. Керівник уповноваженого органу підписує його, вказуючи причини відмови й порядок оскарження цього рішення.
Підстави для повторного отримання довідки.
- З’явилася нова причина переміщення.
- Усунені підстави для відмови.
- Відмову у видаванні довідки оскаржено у суді.
- Довідка втрачена або зіпсована.
Що треба додати до заяви?
- Документ, що посвідчує особу й підтверджує громадянство України чи спеціальний статус. Ксерокопії.
- Якщо офіційного свідоцтва про реєстрацію місця проживання немає – будь-які можливі докази, зазначені вище.
Коли довідка буде готова?
- Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається безоплатно в день подання заяви.
- Якщо відсутня помітка про реєстрацію, тоді упродовж 15 робочих днів.