Внутрішньо переміщені особи – це люди, які через війну втратили свій дім та звичне життя. Багато родин досі змушені жити в орендованому житлі або тимчасових прихистках та потребують підтримки.

Саме тому цьогоріч держава намагається розширити коло тих, хто зможе отримати фінансову допомогу.

Чи продовжили виплати ВПО у 2026 році та хто отримає додаткові гроші, читайте в нашому матеріалі.

Які виплати можуть отримувати ВПО у 2026 році

У 2026 році система виплат для внутрішньо переміщених осіб продовжує працювати на основі вже чинних правил, але з окремими розширеннями підтримки.

Основним документом залишається постанова Кабінету міністрів України №332, якою затверджено Порядок надання допомоги на проживання ВПО.

Саме за нею нараховують щомісячну допомогу переселенцям і саме вона визначає, кому виплати продовжують, а кому можуть відмовити.

Розмір виплат для ВПО у 2026 році:

2 000 грн на дорослого та для осіб з інвалідністю;

3 000 грн на дитину.

Допомога призначається на кожного члена сім’ї, який офіційно має статус ВПО та внесений до Єдиної інформаційної бази. Виплата подовжується одразу на шість місяців, але за умови, що сім’я проходить перевірку доходів. У 2026 році орієнтиром є прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, станом на 1 січня – 2 595 грн.

Отже, виплати ВПО у 2026 році продовжать, але за умов, якщо сукупний дохід у розрахунку на одну людину за останні три місяці не перевищуватиме чотири таких мінімуми, тобто 10 380 грн. Якщо дохід більший, то допомогу на наступний період не продовжують.

Водночас у цій же постанові №332 передбачено категорії, яким виплату подовжують незалежно від доходів.

Хто з ВПО може отримувати виплати у 2026 році незалежно від доходу:

пенсіонери, якщо їхня пенсія не перевищує ті самі 10 380 грн;

люди з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років;

прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

Для цих категорій фінансовий стан родини формально не є підставою для зупинки допомоги.

Виплати для ВПО у 2026 році: хто отримає додаткові гроші

Окрема новація 2026 року стосується дітей-переселенців. Народний депутат Сергій Козир заявив, що з 1 лютого 2026 року планується відновлення спеціальної виплати для дітей ВПО, а саме по 3 000 грн щомісяця на оренду житла.

За його словами, ідеться про понад 400 тис. дітей, а загальна потреба фінансування становить близько 7 млрд грн, які планують отримати шляхом перерозподілу коштів із програм, що фактично не працювали або були недофінансовані.

Головна особливість цієї виплати в тому, що вона має надаватися без урахування доходів сім’ї, тобто право виникає через сам статус дитини як ВПО. Після остаточного урядового оформлення ця ініціатива має бути закріплена окремими рішеннями Кабміну, що доповнюватимуть чинний порядок соціальної підтримки переселенців.

Продовження виплат ВПО у 2026 році: хто не отримає грошей

Допомога на проживання не призначається або не подовжується, якщо людина формально є ВПО, але за останній час здійснила великі покупки або має значні заощадження. Держава виходить із того, що в такому разі сім’я не належить до найбільш фінансово вразливих.

Обов’язкові умови для отримання та продовження допомоги:

наявність чинного статусу ВПО та внесення до Єдиної інформаційної бази;

середньомісячний дохід на одну особу за три місяці не більше 10 380 грн (крім пільгових категорій);

подання заяви та проходження перевірок соціальними органами;

фактичне проживання на підконтрольній території України.



Виплати не призначаються, якщо протягом трьох місяців до звернення:

придбано транспортний засіб, якому менше 5 років (крім авто, переданих на потреби оборони);

куплено земельну ділянку, квартиру чи будинок на суму понад 100 000 грн (за винятком житла, наданого за кошти держави чи громади);

на депозитах або рахунках є кошти понад 100 000 грн;

куплено іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 000 грн (крім коштів від благодійників або витрат на лікування, освіту чи соцпослуги);

у власності є житло поза зоною бойових дій або окупації з площею більш ніж 13,65 м² на одного члена сім’ї.

