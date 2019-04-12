Рінат Ахметов очолив список найбагатших українців за підсумками 2018 року.

Журнал Фокус склав рейтинг ста найбагатших українців. Перше місце зайняв Рінат Ахметов, який є потужним гравцем в галузях металургії, нафтогазового сектора і медіаринку. Його статки дорівнюють $10,5 млрд.

До п’ятірки увійшли Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та Вадим Новинський.

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Президент України Петро Порошенко займає у цьому рейтингу 12 позицію зі статком у $850млн.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський до списку не потрапив.

У топ-100 також увійшли: Аднан Кінан (KADORR Group), Володимир Зубик (Інтеграл-буд), Василь Астіон (Dnipro Agro Group), Олександр Кузьмінський (Глобине), Тарас Кіцмей (SoftServe), Галина Герега (співвласниця Епіцентр К), Філя Жебровська (Фармак), Наталія Бондарева (Баядера).

Сумарний статок всіх українських багатіїв становить $40,9 млрд.

У рейтинг увійшли українці і люди, які заробили основний капітал в Україні.

При розрахунку бралися до уваги основні активи, що належать підприємцям і гроші, отримані від продажу бізнесу за останні вісім років.

Також був складений портрет середньостатистичного українського мультимільйонера – йому 54 роки і він володіє в середньому $409 млн.

У виданні зазначили, що статки найбагатших людей України зросли майже до рівня дореволюційних часів, але докорінної трансформації економіки не відбулося.

Нагадаємо, глава компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною планети за версією журналу Forbes.