Ринат Ахметов возглавил список самых богатых украинцев по итогам 2018 года.

Журнал Фокус составил рейтинг ста самых богатых украинцев. Первое место занял Ринат Ахметов, являющийся мощным игроком в отраслях металлургии, нефтегазового сектора и медиарынка. Его состояние равняется $10,5 млрд.

В пятерку вошли Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго и Вадим Новинский.

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Президент Украины Петр Порошенко занимает в этом рейтинге 12 позицию с состоянием в $850млн.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский в список не попал.

В топ-100 также вошли: Аднан Кинан (KADORR Group), Владимир Зубик (Интеграл-буд), Василий Астион (Dnipro Agro Group), Александр Кузьминский (Глобино), Тарас Кицмей (SoftServe), Галина Герега (совладелица Эпицентр К), Филя Жебровская (Фармак), Наталья Бондарева (Баядера).

Суммарное состояние всех украинских богачей составляет $40,9 млрд.

В рейтинг вошли украинцы и люди, заработавшие основной капитал в Украине.

При расчете брались во внимание основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям и деньги, полученные от продажи бизнеса за последние восемь лет.

Также был составлен портрет среднестатистического украинского мультимиллионера – ему 54 года и он владеет в среднем $409 млн.

В издании отметили, что состояние богатейших людей Украины выросло почти до уровня дореволюционных времен, но коренной трансформации экономики не произошло.

Напомним, глава компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком планеты по версии журнала Forbes.