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Меркель і Макрон забезпечать безпеку для виборів на Донбасі до весни

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон домовилися забезпечити умови безпеки для запуску політичного процесу і проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу до березня 2020 року.

Меркель і Макрон забезпечать безпеку для виборів на Донбасі до весни

Президент України Петро Порошенко заявив, що Ангела Меркель і Еммануель Макрон допоможуть забезпечити умови безпеки для виборів на Донбасі до березня 2020 року.

– Як тільки компонент Мінських угод з безпеки буде встановлено необхідно відразу перейти до переговорів щодо політичного врегулювання і спробувати не пізніше березня 2020 року провести місцеві вибори і, таким чином, завершити політичний процес, – сказав він.

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Порошенко зазначив, що мирний процес передбачає виведення іноземних військ, важкої техніки і артилерії.

До слова, Меркель і Макрон підтримали зустріч нормандської четвірки після виборів.

Джерело: Інтер

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