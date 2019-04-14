Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не прийшов на дебати, які проходять на НСК Олімпійському.

14 квітня о 14.14 стартували дебати кандидатів у президенти України, які проходять НСК Олімпійському.

Петро Порошенко прибув на стадіон, після короткої промови почав відповідати на запитання журналістів.

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Петро Порошенко заявив, що буде чекати Володимира Зеленського протягом 45 хвилин – до 15.00.

Він додав, що участь у теледебатах у студії НСТУ є обов’язком кандидатів відповідно до закону. Також Петро Порошенко висловив надію, що Зеленський прийде на дебати 19 квітня.

Раніше Факти ICTV писали, що дебати на НСК Олімпійському 14 квітня модерую голова правління ГО Громадське радіо Андрій Куликов.