Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським (онлайн прямий ефір).

14 квітня о 14.14 повинні початися дебати кандидатів у президенти України між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Сьогоднішні дебати пройдуть не на самому стадіоні, а в конференційному залі Олімпійського.

Дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК Олімпійському 14 квітня буде модерувати голова правління ГО Громадське радіо Андрій Куликов.

Дебати Порошенко – Зеленський (онлайн прямий ефір)

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Раніше Факти ICTV писали як розділиться електорат інших кандидатів між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським у другому турі виборів.