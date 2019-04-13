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Факти / Україна

Зеленський прокоментував сварку в прямому ефірі з Порошенком

Володимир Зеленський пояснив, що під час телефонної розмови з Петром Порошенком відстоював проведення дебатів 19 квітня на НСК Олімпійський.

Зеленський прокоментував сварку в прямому ефірі з Порошенком

Кандидат в президенти Володимир Зеленський прокоментував свою суперечку під час прямого ефіру з Петром Порошенком.

Він заявив, що його цікавить тільки думка українського суспільства. Тому під час розмови намагався бути собою і відстоювати домовленість про проведення дебатів 19 квітня на НСК Олімпійський.

Володимир Зеленський також додав, що таким чином він намагався дослухатися до поради Петра Порошенка “бути мужиком”.

Читайте: Дебати наодинці: чи зустрінуться Порошенко та Зеленський і які у них шанси вистояти

Нагадаємо, раніше кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко влаштували словесну суперечку у прямому ефірі одного з телеканалів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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