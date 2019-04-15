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Факти / Україна

Розпуск парламенту після виборів є незаконним – Порошенко

Наміри оголосити дострокові вибори до Верховної Ради є незаконними.

Верховна Рада

Заклики до розпуску Верховної Ради після виборів президента України 2019 є незаконними.

Про це повідомив Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу.

Він зазначив, що такі дії можуть привести до тривалої політичної кризи і паузи у відносинах з партнерами.

Читайте: Коли в Україні парламентські вибори

Петро Порошенко також звернув увагу на те, що розпуск Верховної Ради може поставити під питання здатність подолати пікові боргові навантаження цьогоріч, особливо в травні і вересні.

Раніше Факти ICTV писали про те, чи можливий розпуск парламенту та як воюють штаби кандидатів.

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