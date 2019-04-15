PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Чому Зеленський не прийшов на дебати 14 квітня – відповідь штабу

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не збирався брати участь у дебатах 14 квітня, але прийде на НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.

Чому Зеленський не прийшов на дебати 14 квітня – відповідь штабу

Володимир Зеленський не збирався брати участь у дебатах 14 квітня на НСК Олімпійський, які запропонував Петро Порошенко, повідомили в прес-службі Зе!Команди.

У Зеленського відзначили, що спочатку Порошенко погодився прийти на дебати саме 19 квітня на НСК Олімпійський, але потім змінив своє рішення.

– Коли почалася розмова про дебати, то Зеленський запропонував 19 квітня на НСК Олімпійський. Петро Олексійович прийняв ці умови, а потім почали з’являтися якісь нові умови, але це все може нескінченно продовжуватися, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

У штабі кандидата додали, що дебати відбудуться 19 квітня на НСК Олімпійський, а 14 квітня біля стадіону був “агітаційний мітинг Петра Порошенка”.

– Петро Олексійович сказав, що “стадіон – так стадіон”. Дебати в студії Суспільного – це не є вимогою закону, про це наша сторона неодноразово говорила. Вимогою закону є проведення дебатів напередодні дня тиші, тобто на цей раз – це 19 квітня. Законодавство не вимагає проведення дебатів в студії Суспільного, – сказав у Зеленського.

Нагадаємо, 14 квітня відбулися дебати кандидатів у президенти України. Зеленський на стадіоні не з’явився.

Джерело: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка