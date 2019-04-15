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Факти / Україна / Політика

В Україну прибула американська техніка для ЗСУ

Для Збройних сил України передали 35 бойових машин Hummer.

В Україну прибула американська техніка для ЗСУ

У порту Одеси розвантажили 35 бойових машин Hummer. Техніку напровили зі США в Україну згідно з контрактами, укладеними на основі коштів, виділених Україні в рамках бюджетних асигнувань Пентагону

Автомобілі призначені для потреб Збройний Сил України, серед них:

  • Броньовані (20 одиниць).
  • Медичні (15 одиниць).

Автомобілі Hummer вже неодноразово передавалися Україні американською стороною та довели свою надійність на передовій в зоні проведення ООС.

Бюджет допомоги по лінії Пентагону збільшується з кожним фінансовим роком.

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До кінця 2019 року очікуються нові значимі поставки американської техніки для потреб ЗСУ – обладнання артилерійської розвідки, засоби зв’язку, радіо-електронної боротьби, приборів нічного бачення, медичного обладнання та нової партії мобільної багатофункціональної техніки, а також летального озброєння оборонного характеру.

Нагадаємо, міністр оборони Степан Полторак заявив, що ЗСУ отримали 120 зразків військової техніки, яка раніше не була на озброєнні.

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