Державне бюро розслідувань 16 квітня розпочало розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання директором НАБУ Артемом Ситником хабара в особливо великому розмірі від колишнього нардепа, директора компанії Енергомережі Дмитра Крючкова.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook повідомила, що дії Ситника класифіковані за ч.4 ст.368 ККУ – Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Також, за її словами, ДБР розслідує кримінальну справу за фактом надання Крючковим та іншими невстановленими особами неправомірної вигоди Ситнику “за виконання чи невиконання в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої влади чи службового становища” за ознаками ч.4 ст.369 ККУ.

Сарган зазначила, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Генпрокуратурою, і наразі проводяться першочергові слідчі і процесуальні дії.

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За даними громадської організації Центр протидії корупції, Солом’янський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Дмитру Крючкову у вигляді утримання під вартою на 45 діб з альтернативою 7 млн грн застави.

Нагадаємо, у 2016 році екс-нардеп Дмитро Крючков оголошений у розшук у справі про виведення коштів з Запоріжжяобленерго на загальну суму понад 346 млн грн. Його затримали у Німеччині 14 квітня 2018 року, а наступного дня екстрадували.

Крючков стверджує, що директор НАБУ Артем Ситник отримав півмільйона доларів хабара за сприяння розслідуванню справи проти нього.

Фото: НАБУ