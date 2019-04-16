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Факти / Україна / Політика

Порошенко прийде 19 квітня на дебати на Олімпійський

Петро Порошенко підтвердив, що візьме участь у дебатах проти Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 19 квітня.

Порошенко прийде 19 квітня на дебати на Олімпійський

Петро Порошенко підтвердив, що дебати проти Володимира Зеленського відбудуться 19 квітня на НСК Олімпійський.

Про це кандидат у президенти заявив в ефірі українського телеканалу.

– Чи буду я на дебатах 19 квітня на стадіоні. Я твердо робитиму усе можливе для того, щоби кожен український громадянин мав отримати найбільше інформації щодо двох кандидатів для того, аби вибір приймати абсолютно свідомо. Тож 19 числа на стадіоні ми побачимося.

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Раніше Порошенко у Twitter заявив, що сторони досі не визначили точний час зустрічі.

Як повідомлялося, штаби Порошенка і Зеленського підписали тристоронню угоду з НСК Олімпійський щодо аренди стадіону 19 квітня.

У штабі чинного президента заявляли, що неофіційну зустріч на НСК Олімпійський 19 квітня Порошенко пропонує Зеленському провести між 16.00 і 18.00.

Зеленський зі свого боку готується прийти на дебати на НСК Олімпійський 19 квітня о 19.00.

Фото: Dreamstime

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