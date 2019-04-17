СБУ припинила діяльність на території України диверсійно-терористичної групи спецслужб РФ, до якої входило сім осіб.

В Україні затримали сімох членів диверсійної групи, яка працювала на російські спецслужби, повідомив глава СБУ Василь Грицак на брифінгу.

За його словам, сьогодні вранці затримали ще одну особу, яка сприяла діяльності цієї групи – це громадянин України.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос уточнив, що цей українець забезпечував терористів зброєю, транспортом, а також несанкціонованим доступом до баз правоохоронних органів.

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Нагадаємо, нещодавно СБУ припинила діяльність екстремістського об’єднання, яким управляли з Росії.