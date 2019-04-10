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Факти / Україна

Порошенко доручив СБУ перевірити участь Медведчука у переговорах щодо заручників

Петро Порошенко вважає роботу Віктора Медведчука у мінських переговорах неефективною.

Порошенко доручив СБУ перевірити участь Медведчука у переговорах щодо заручників

Петро Порошенко просить СБУ розглянути доцільність участі глави політради партії Опозиційна платформа – за життя Віктора Медведчука у мінських переговорах.

– Я звертаюся до Служби безпеки України розглянути можливість доцільності подальшого використання пана Медведчука у форматі гуманітарної групи для звільнення заручників, якщо його функціонування є неефективним. Доповісти мені завтра, – сказав Президент України.

Порошенко нагадав, що в останній раз звільнення заручників, “перемовинами” щодо яких займається Медведчук, відбулося у грудні 2017 року. Президент зазначив, що назвати це ефективним не можна.

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Нагадаємо, Порошенко заявив, що у разі свого переобрання працюватиме над якнайшвидшою організацією саміту в нормандському форматі.

Джерело: Радіо НВ

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