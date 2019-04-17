СБУ назвала ім’я організатора вбивств і замахів на українських офіцерів розвідки.

Служба безпеки України звинувачує в організації вбивств українських офіцерів розвідки начальника департаменту ФСБ Росії генерала Дмитра Мінаєва.

Йдеться про вбивства контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша, офіцера ГУР Міноборони Максима Шаповала і замах на вбивство офіцера ГУР Кирила Буданова.

Читайте: Зрив мобілізації і диверсії: СБУ припинила діяльність російських екстремістів

Глава СБУ Василь Грицак заявив, що російськими диверсантами в Україні керував громадянин РФ Башир Куштов, а координатором був помічник начальника ГРУ на ім’я Рустем.

– Однак справжнім організатором цих убивств є генерал-лейтенант ФСБ РФ, начальник департаменту контррозвідувальної діяльності Дмитро Мінаєв, – заявив Грицак.

Раніше Факти ICTV писали, що СБУ припинила діяльність на території України диверсійно-терористичної групи спецслужб РФ, до якої входило сім осіб.

Фото: lostn.time