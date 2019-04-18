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Факти / Україна

ФСБ і ГУ Генштабу РФ потрібно визнати терористичними організаціями – Турчинов

В Україні закликали визнати ФСБ і ГУ ГШ Росії терористичними організаціями, а Росію – державою, яка поширює тероризм в світі.

ФСБ і ГУ Генштабу РФ потрібно визнати терористичними організаціями – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що ФСБ і ГУ ГШ Росії повинні бути визнані терористичними організаціями, а Росія – державою, яка поширює тероризм в світі.

За словами Турчинова, на спільному брифінгу СБУ і ГПУ були приведені неспростовні докази участі ФСБ і ГУ ГШ ЗС РФ в організації терактів в Україні.

– Силовими структурами нашої держави викрито створену спецслужбами держави-агресора агентурну мережу, яка несе відповідальність за серію терактів на території України, підривів і вбивств, зокрема, співробітників СБУ та ГУР МО України, – сказав він.

Турчинов зазначив, що були затримані діючі співробітники російських спецслужб, а їх свідчення говорять про організацію ФСБ і військовою розвідкою РФ терористичної діяльності в Україні.

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Секретар РНБО підкреслив, що відповідальність за організацію диверсій несуть директор ФСБ РФ генерал Олександр Бортніков, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ генерал Дмитро Мінаєв та начальник ГУ ГШ ЗС РФ віце-адмірал Ігор Костюков.

Проти всіх осіб порушено кримінальні справи.

Також вони повинні бути внесені як терористи в базу Інтерполу та у санкційні списки.

Раніше Турчинов заявив, що Росія витрачає мільярдні ресурси на підготовку до повномасштабної континентальної війні у Європі.

Джерело: РНБО

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