Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що не готовий до звільнення окупованого Донбасу воєнним шляхом.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не готовий віддати наказ про воєнне звільнення окупованого Донбасу.
Також він заявив, що не підтримує легалізацію зброї в Україні.
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Володимир Зеленський додав, що хотів би трішки змінити мовні квоти на радіо та телебаченні.
До слова, раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не ходив на ток-шоу.
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