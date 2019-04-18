PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Не готовий віддати наказ – Зеленський про звільнення Донбасу воєнним шляхом

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що не готовий до звільнення окупованого Донбасу воєнним шляхом.

Не готовий віддати наказ – Зеленський про звільнення Донбасу воєнним шляхом

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що не готовий віддати наказ про воєнне звільнення окупованого Донбасу.

Також він заявив, що не підтримує легалізацію зброї в Україні.

Читайте: Володимир Зеленський представив свою команду (СПИСОК)

Володимир Зеленський додав, що хотів би трішки змінити мовні квоти на радіо та телебаченні.

До слова, раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не ходив на ток-шоу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Комаровський в команді Зеленського: лікар назвав дві загрози нацбезпеці
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Команда Зеленського: хто вони?
Я не ховався: Зеленський пояснив, чому не ходив на ток-шоу
Тисячі членів ДВК на Буковині не отримали гроші за перший тур виборів
Володимир Зеленський представив свою команду (СПИСОК)
Зеленський не прийде на дебати на Суспільному
Результати голосування від екзит-полу: як функціонує і чому варто довіряти
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка