Українські військові знищили позицію бойовиків, з якої здійснювалися регулярні обстріли.
Бійці Об’єднаних сил у відповідь на провокацію бойовиків знищили їх позицію, з якої регулярно обстрілювали ЗСУ. Про це повідомив офіцер Анатолій Штефан у Facebook.
За його словами, операцію проводила бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр.
Удар ЗСУ повністю знищив позицію ворога. Троє бойовиків загинули, іще троє отримали поранення.
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Крім того, ударом вдалося пошкодити військову техніку противника.
До слова, командувач ООС, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що за час проведення операції Об’єднаних сил під контроль України вдалося повернути 20 кв. км Донбасу.
Фото: Анатолий Штирлиц
Відео: Анатолий Штирлиц