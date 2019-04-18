Українські військові знищили позицію бойовиків, з якої здійснювалися регулярні обстріли.

Бійці Об’єднаних сил у відповідь на провокацію бойовиків знищили їх позицію, з якої регулярно обстрілювали ЗСУ. Про це повідомив офіцер Анатолій Штефан у Facebook.

За його словами, операцію проводила бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр.

Удар ЗСУ повністю знищив позицію ворога. Троє бойовиків загинули, іще троє отримали поранення.

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Крім того, ударом вдалося пошкодити військову техніку противника.

До слова, командувач ООС, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що за час проведення операції Об’єднаних сил під контроль України вдалося повернути 20 кв. км Донбасу.

Фото: Анатолий Штирлиц

Відео: Анатолий Штирлиц