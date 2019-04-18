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Факти / Україна

Жителі окупованих територій Донбасу підтримують Україну – розвідка

Багато місцевих на окупованих територіях Донбасу підтримують Україну.

Жителі окупованих територій Донбасу підтримують Україну – розвідка

Український розвідник в “ЛДНР” під час прес-конференції з членами українського підпілля у боротьбі з агресором на тимчасово окупованих територіях розповів, що багато місцевих жителів на Донбасі підтримують Україну.

За його словами, 80% населення було задіяно у війні через відсутність роботи.

Середня зарплата шахтаря і солдата на окупованих територіях становить 10-15 тис. рублів (від 4-6 тис. грн).

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Відзначається, що “міністерство державної безпеки”, яке діє на території Донецької та Луганської областей, стежить за всіма, хто може співпрацювати з українським підпіллям. До підозрюваних застосовуються тортури.

Кількість задіяних в розвідці не називається.

Також координатор розповів, що питання про видачу російського громадянства або російських паспортів мусується досить давно і невідомо, коли буде поставлена ​​крапка.

До слова, під час обстрілу одного з підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі бойовики використали нове озброєння, яке виробляють в РФ.

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