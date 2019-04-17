З початку операції Об’єднаних сил українським військовим вдалося повернути під контроль 20 кв. км Донбасу.

Командувач ООС, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що з моменту початку операції Об’єднаних сил ЗСУ повернули під контроль України 20 кв. км території Донбасу.

За його словами, за час проведення ООС українським військовим вдалося покращити своє тактичне положення на окремих ділянках і взяти під контроль низку територій.

ЗСУ змогли просунутися в глибину деяких ділянок на 2-5 км.

– Ми відновлюємо ситуацію відповідно до Мінських домовленостей – тобто, Об’єднані сили не перетинають лінію, встановлену угодами. А також ми створюємо можливість для відновлення інфраструктури та безпечні умови для цивільних, – сказав Наєв.

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Командувач ООС додав, що противник також робив спроби зайняти частину територій, але вони не мали успіху.

До слова, під час обстрілу одного з підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі бойовики використали нове озброєння, яке виробляють в РФ.