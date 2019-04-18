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Факти / Україна

Рахунки оточення Януковича залишаються під арештом – суд

Суд відмовився зняти арешт із рахунків оточення Віктора Януковича, де зберігається 1,2 млрд гривень.

Рахунки оточення Януковича залишаються під арештом – суд

Рахунки оточення президента-втікача Віктора Януковича у Всеукраїнському банку розвитку досі заарештовані.

Про рішення Шевченківського районного суду Києва відмовити у знятті арешту з низки рахунків Олександра Януковича повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Читайте: Євросоюз не відміняв санкції проти оточення Януковича – посол

Сарган нагадала, що на рахунках у цьому банку було заблоковано 1,2 млрд гривень.

Як повідомлялося, конфісковані гроші оточення Януковича перерахували до державного бюджету України.

Фото: Getty Images

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