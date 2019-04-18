Петро Порошенко заявив про необхідність зробити все можливе для недопущення паніки серед населення у зв’язку з рішенням суду про скасування націоналізації Приватбанку.

Президент на засіданні РНБО сказав, що спільними зусиллями необхідно прибрати будь-які ризики, захистити інтереси людей, забезпечити стабільність гривні і не допустити паніки.

У зв’язку з цим Порошенко попросив керівництво Генпрокуратури і СБУ вивчити можливість притягнення до кримінальної відповідальності суддів Окружного адмінсуду Києва, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку.

Глава держави також доручив Нацбанку забезпечити безперебійну роботу всіх відділень Приватбанку.

– До Національного банку звертаюся з проханням забезпечити безперебійну роботу всіх відділень Приватбанку, укомплектувати їх необхідною готівкою, не допустити збою функціонування, – сказав Порошенко.

При цьому Мінфіну президент доручив проаналізувати можливі ризики, збитки та загрози, пов’язані з рішенням суду щодо Приватбанку.

Нагадаємо, 18 грудня 2017 року Кабінет міністрів і Рада нацбезпеки і оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку.

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Сьогодні, 18 квітня, Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним Приватбанку, що спричинило його націоналізацію.

Фото: Петро Порошенко